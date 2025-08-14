#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Для кого курение смертельно опасно

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 01:15 Фото: pixabay
Ученые Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы заявили о том, что у бывших и нынешних курильщиков с нормальными показателями легочной функции повышенная "хрупкость" организма связана с резким ростом риска тяжелых респираторных обострений и смерти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Aging-US, медики провели исследование с участием более 2,6 тыс. человек в возрасте 45-80 лет с историей курения не менее 10 лет. На втором этапе наблюдения всех участников разделили на три группы – "крепкие", "предхрупкие" и "хрупкие" – и отслеживали их здоровье в течение примерно трех лет. За это время фиксировались эпизоды резкого ухудшения дыхания и смертность.

Хрупкость – это синдром, при котором организм теряет физиологические резервы и хуже справляется с нагрузками и болезнями. Чаще всего он встречается у пожилых людей и проявляется снижением силы, выносливости и уровня физической активности, что делает человека более уязвимым даже к относительно легким заболеваниям.

Согласно данным портала, у "хрупких" участников вероятность тяжелых или частых дыхательных атак была в три-пять раз выше, чем у "крепких", причем этот эффект наблюдался даже при отсутствии хронических заболеваний легких. Люди в стадии "предхрупкости" также имели повышенные риски осложнений.

В итоге эксперты нашли биологическое подтверждение этой уязвимости: у "хрупких" испытуемых ускоренными темпами шло старение организма, что показал ДНК-тест DunedinPACE. Это указывает на то, что хрупкость отражает более глубокие возрастные изменения.

По мнению специалистов, простые тесты на хрупкость могут стать эффективным инструментом раннего выявления проблем у курильщиков и бывших курильщиков, позволяя вовремя проводить профилактику и снижать смертность.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены на сигареты увеличились в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
