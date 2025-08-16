#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.87
632.01
6.76
Наука и технологии

Воздействие магнитных бурь на Землю усиливается – ученые

солнце, земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 10:43 Фото: chatgpt
Повышение уровня углекислого газа в верхних слоях атмосферы изменит влияние геомагнитных бурь на Землю. Это может отразиться на работе тысяч орбитальных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли специалисты Национального центра атмосферных исследований США. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

"Геомагнитные бури, возникающие из-за выбросов заряженных частиц с поверхности Солнца, временно увеличивают плотность верхней атмосферы и, как следствие, сопротивление движению спутников. Это влияет на их скорость, высоту орбиты и срок службы", – говорится в публикации.

Компьютерное моделирование показало, что в будущем при аналогичных по мощности бурях плотность верхней атмосферы на пике событий будет на 20-50% ниже, чем сейчас, из-за снижения исходного фона. Однако относительное увеличение плотности – разница между "штормовыми" и фоновыми значениями – возрастет: если сегодня крупная буря примерно удваивает плотность, то к концу века она сможет почти утроить ее.

"Причина в том, что с ростом концентрации CO₂ верхняя атмосфера остывает и становится разреженнее: на больших высотах углекислый газ излучает тепло в космос, а не передает его окружающим молекулам", – поясняют ученые.

По их мнению, такие изменения потребуют пересмотра подходов к проектированию спутников, учитывая будущие условия в атмосфере.

"Для космической отрасли это особенно важно, поскольку аппараты создаются под конкретные параметры среды", – отметил руководитель исследования Николас Педателла.

В дальнейшем команда планирует изучить, как разные типы геомагнитных бурь будут воздействовать на атмосферу в различные периоды 11-летнего солнечного цикла, чтобы точнее прогнозировать риски для орбитальной техники.

Ранее российские астрономы спрогнозировали спад количества магнитных бурь в ближайшие два года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Ученые назвали вирусы, резко повышающие риск развития рака печени
Наука и технологии
00:07, 16 августа 2025
Ученые назвали вирусы, резко повышающие риск развития рака печени
Гигантская дыра образовалась на Солнце
Наука и технологии
22:34, 15 августа 2025
Гигантская дыра образовалась на Солнце
ChatGPT дает опасные советы подросткам – исследование
Наука и технологии
20:41, 15 августа 2025
ChatGPT дает опасные советы подросткам – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: