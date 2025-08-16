#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Шесть планет одновременно: астрономы рассказали о редком явлении

ночное небо, космос, планеты, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 16:32 Фото: pixabay
В течение ближайшей недели ранним утром можно будет увидеть сразу шесть планет, выстроившихся в одну линию. По словам специалистов, планеты будут выглядеть как яркие точки, которые в отличие от звезд почти не мерцают, сообщает Zakon.kz.

Для наблюдения подойдет ясное утро и место вдали от высоких зданий, сообщает The Associated Press (AP).

"Венеру, Юпитер, Сатурн и слабосветящийся Меркурий можно различить невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун потребуют бинокль или телескоп. Лучшая видимость наступает незадолго до рассвета: в восточной части неба рядом сияют Юпитер и Венера. Чуть выше и в стороне расположится Сатурн, а Меркурий будет виден низко над горизонтом", – пишет издание.

Особое внимание стоит обратить на утро вторника: Меркурий достигнет наибольшего углового удаления от Солнца, и его будет легче заметить, прежде чем он скроется в солнечном свете в конце месяца. После этого к "параду" присоединится тонкий серп Луны.

Чтобы не пропустить явление, важно выбрать ясное утро и открытую площадку без высоких зданий или деревьев, которые могут закрыть обзор.

Ранее в Роскосмосе показали кадры открытия люков на МКС и встречи экипажа Crew Dragon с космонавтами Международной космостанции.

