Шесть планет одновременно: астрономы рассказали о редком явлении

В течение ближайшей недели ранним утром можно будет увидеть сразу шесть планет, выстроившихся в одну линию. По словам специалистов, планеты будут выглядеть как яркие точки, которые в отличие от звезд почти не мерцают, сообщает Zakon.kz.

Для наблюдения подойдет ясное утро и место вдали от высоких зданий, сообщает The Associated Press (AP).

"Венеру, Юпитер, Сатурн и слабосветящийся Меркурий можно различить невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун потребуют бинокль или телескоп. Лучшая видимость наступает незадолго до рассвета: в восточной части неба рядом сияют Юпитер и Венера. Чуть выше и в стороне расположится Сатурн, а Меркурий будет виден низко над горизонтом", – пишет издание.

Особое внимание стоит обратить на утро вторника: Меркурий достигнет наибольшего углового удаления от Солнца, и его будет легче заметить, прежде чем он скроется в солнечном свете в конце месяца. После этого к "параду" присоединится тонкий серп Луны.

Чтобы не пропустить явление, важно выбрать ясное утро и открытую площадку без высоких зданий или деревьев, которые могут закрыть обзор.

