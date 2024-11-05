Огромная пробка образовалась на границе Казахстана с Россией

В Атырауской области на границе с Россией образовалась 15-километровая пробка. Водители почти 300 фур, которые едут через нашу страну транзитом, сутками стоят в очереди, сообщает Zakon.kz.

Водители рассказали КТК, что винят во всем новую электронную систему пропуска.

"Двое суток стоим. 15 км тут очередь, прямо на дороге. В любое время тут авария может случиться. Теперь еще это – появилась какая-то электронка. Электронка – сутки проходят, значит, еще раз надо платить. С этим надо решать", – рассказал один из водителей.

Речь идет о системе электронной очереди CarGoRuqsat, которую на казахстанско-российской границе запустили с начала сентября. Вообще-то она должна была упростить проезд через посты, но, как говорят водители, получилось наоборот. Якобы работает довольно медленно и постоянно выдает ошибки.

Впрочем, в комитете госдоходов уверяют, что основная причина затора – это запуск трассы Атырау – Астрахань после ремонта. Поток машин тут заметно увеличился. И теперь на пограничный пост "Курмангазы" прибывает в полтора раза больше авто, чем позволяет пропускная способность. Но со всеми временными невзгодами обещают быстро справиться.

"Пропускная способность автомобильного пункта пропуска – 200 автотранспортных средств. Вместе с тем на сегодняшний день количество перемещаемых транспортных средств увеличилось до 300. Департаментом госдоходов по Атырауской области принимаются все меры для разрешения данной ситуации. В частности, увеличено количество работников на автомобильном пункте пропуска до 14 человек". Главный эксперт комитета государственных доходов Министерства финансов РК Берик Карисов

Ранее Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы.