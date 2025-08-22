Знаменитый вирус впервые вызвал одну из форм рака кожи

Фактором развития плоскоклеточного рака кожи считается ультрафиолетовое излучение, которое может провоцировать в клетках генетические мутации. Американские онкологи выявили случай, когда развитию этой формы рака способствовал вирус папилломы человека, сообщает Zakon.kz.

Один из типов вируса папилломы человека – β-вирус – может стать причиной развития плоскоклеточного рака кожи, если иммунные клетки пациента не работают должным образом.

В статье для издания The New England Journal of Medicine онкологи рассказали о 34-летней женщине, которая обратилась в клинику для лечения рецидивирующего плоскоклеточного рака кожи.

Она перенесла несколько операций и курс иммунотерапии, чтобы уничтожить опухоль, но та все равно появлялась. Сначала врачи решили, что это связано с наследственным нарушением работы иммунных Т-клеток пациентки, это сделало женщину уязвимой к ультрафиолетовому излучению.

Потребовался сложный генетический анализ, прежде чем стало понятно: речь идет о редкой мутации белка ZAP70, необходимого для нормального функционирования T-клеток. Из-за этого иммунная система не могла уничтожить этот тип вируса папилломы, который проник в ДНК, где начал размножаться. Это и стимулировало рост опухоли.

Больной потребовалась трансплантация стволовых клеток, чтобы заменить ее поврежденные Т-клетки здоровыми. Операция прошла успешно и рецидивирующий агрессивный плоскоклеточный рак кожи не беспокоит пациентку уже больше трех лет.

По мнению авторов исследования, этот клинический случай позволяет предположить, что другие люди с дефектными Т-клетками тоже могут быть подвержены раку, вызванному непосредственно ВПЧ. Прежде считалось, что он не может интегрироваться в ДНК, тем самым способствуя развитию онкологических заболеваний кожи.

Группа вирусов папилломы человека включает 27 видов из пяти родов и более 170 штаммов.

Ранее корейские ученые признали старение "заразным".