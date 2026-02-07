Врач рассказал, какие виды папилломы могут перерасти в рак

Папилломы – новообразования, которые образуются на коже и тканях слизистых оболочек после заражения вирусом папилломы человека. Некоторые из них могут переходить в рак, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал "Газете.Ru" российский онколог Алексей Шевчук, если папиллома быстро увеличивается, появилась гиперпигментация или кровоточивость, то стоит обратиться к врачу.

Существует более 200 видов ВПЧ . Некоторые из них могут привести к различным заболеваниям, некоторые типы имеют онкогенный потенциал: они могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей, например, шейки матки.

"ВПЧ может провоцировать развитие рака вульвы, влагалища, рака полового члена и анального канала. Но, помимо этого, определенные типы ВПЧ могут вызывать целый ряд доброкачественных изменений, например, папилломы на коже, кондиломы, папилломатоз гортани и другие. Но важно понимать, что любые папилломы требуют внимания. Важно не считать их полностью безобидными образованиями. Следует немедленно обратиться к врачу, если наблюдаются следующие признаки: быстрое увеличение размера папилломы, появление гиперпигментации или кровоточивость", – объяснил доктор.

Такие симптомы могут указывать не просто на папиллому вирусного происхождения, а на злокачественную опухоль или образование, не связанное с вирусной этиологией, например, меланому кожи.

Поэтому лучше своевременно обращаться к специалисту для оценки ситуации и лечения.

