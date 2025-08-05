На Солнце произошла новая мощная вспышка

На Солнце 5 августа произошла еще одна сильная вспышка – пятая с начала августа и самая мощная в этой серии, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным лаборатории, вспышка началась в 20:46 и завершилась в 21:58, получив индекс М4.4.

Ранее, 3 августа, была зарегистрирована вспышка М2.9, которая тогда стала самой сильной за последние полтора месяца.

Хотя сейчас Солнце прошло пик активности и находится на спаде, руководитель лаборатории Сергей Богачев отметил, что в ближайшие четыре года возможны неожиданные и очень мощные вспышки, которые могут вызвать магнитные бури на Земле.