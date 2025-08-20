Земля – в зоне действия гигантской дыры на Солнце: чем это опасно

Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, при этом магнитосфера сопротивляется. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2025 года сообщалось, что на Солнце образовалась гигантская дыра.

"Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", – рассказали ученые 20 августа.

Фото: xras.ru

По их данным, несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекла.

"В настоящее время на графиках как будто наблюдаются признаки стабилизации, но математические модели настаивают, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик. Вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65%". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Глобально, как отметили ученые, воздействие дыры на Землю на данный момент происходит заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока не дает.

"Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля – фактор, который, по сути, пока не включался в игру. Поле последние 10 часов находится на очень низком уровне, и его неожиданный рост может вывести всю систему из более-менее установившегося равновесия". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Максимальный уровень магнитных бурь на сегодня ожидается в диапазоне G1-G2 (не выше 2-го уровня по 5-балльной шкале).

"Вероятность более сильных событий составляет около 5%". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

19 августа 2025 года стало известно, что потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию.