#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Наука и технологии

Земля – в зоне действия гигантской дыры на Солнце: чем это опасно

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 11:22 Фото: Telegram/lpixras
Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, при этом магнитосфера сопротивляется. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2025 года сообщалось, что на Солнце образовалась гигантская дыра.

"Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", – рассказали ученые 20 августа.

Фото: xras.ru

По их данным, несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекла.

"В настоящее время на графиках как будто наблюдаются признаки стабилизации, но математические модели настаивают, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик. Вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65%".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Глобально, как отметили ученые, воздействие дыры на Землю на данный момент происходит заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока не дает.

"Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля – фактор, который, по сути, пока не включался в игру. Поле последние 10 часов находится на очень низком уровне, и его неожиданный рост может вывести всю систему из более-менее установившегося равновесия".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Максимальный уровень магнитных бурь на сегодня ожидается в диапазоне G1-G2 (не выше 2-го уровня по 5-балльной шкале).

"Вероятность более сильных событий составляет около 5%".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

19 августа 2025 года стало известно, что потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом
Наука и технологии
02:59, 20 августа 2025
Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Наука и технологии
00:03, 20 августа 2025
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Наука и технологии
22:00, 19 августа 2025
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: