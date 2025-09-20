На Солнце зафиксировали мощную вспышку
Фото: freepik
Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
"20 сентября в 00:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут", – говорится в сообщении.
Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что на Солнце начинает медленно расти вспышечная активность.
Солнечные вспышки делят на пять классов по мощности рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Самый слабый уровень, A0.0, соответствует 10 нановаттам на квадратный метр на орбите Земли. С переходом к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Иногда вспышки сопровождаются выбросами плазмы, и когда такие облака достигают Земли, они могут вызвать магнитные бури.
Ранее сообщалось, что Солнце может устроить "сезон бурь" этой осенью.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript