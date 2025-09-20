#АЭС в Казахстане
События

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

вспышка на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 14:09 Фото: freepik
Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

"20 сентября в 00:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что на Солнце начинает медленно расти вспышечная активность.

Солнечные вспышки делят на пять классов по мощности рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Самый слабый уровень, A0.0, соответствует 10 нановаттам на квадратный метр на орбите Земли. С переходом к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Иногда вспышки сопровождаются выбросами плазмы, и когда такие облака достигают Земли, они могут вызвать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что Солнце может устроить "сезон бурь" этой осенью.

