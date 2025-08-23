#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Красивых блогеров предупредили о неприятном факте

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 09:42 Фото: unsplash
Ученые из Университета Дейтона выяснили, что у слишком привлекательных блогеров меньше шансов вызвать отклик у аудитории, чем у их "умеренно привлекательных" коллег, сообщает Zakon.kz.

Особенно это касается фитнес-инфлюенсеров и им подобных. Причина – в снижении ощущения близости и доверия. Работа опубликована в журнале Psychology & Marketing (P&M).

"Исследователи провели серию экспериментов с участием сотен пользователей соцсетей. Добровольцам показывали одинаковые по содержанию посты, но в одних фигурировали "идеально красивые" блогеры с рельефными мышцами и модельной внешностью, а в других – более "достижимые" по уровню привлекательности люди", – говорится в сообщении.

Результаты подтвердили эффект, получивший название beauty backfire – "обратный эффект красоты". Подписчики охотнее ставили лайки и отмечали желание следить за аккаунтом именно у тех, кто выглядел менее безупречно. Красота в пределе вызывала восхищение, но одновременно делала блогеров менее понятными и менее "своими".

Авторы также заметили, что фотографии чрезмерно привлекательных инфлюенсеров слегка снижали самооценку у зрителей, тогда как умеренная красота, наоборот, повышала уверенность: образ казался более реалистичным и достижимым.

"Изменить ситуацию можно с помощью подачи материала. Когда идеально выглядящие блогеры сопровождали свои фото скромными или "честными" подписями вроде "это результат долгой работы", различия в отклике исчезали", – говорят ученые.

По словам авторов, выводы исследования особенно важны в условиях, когда фитнес-контент часто становится источником комплексов и недовольства телом. Для построения устойчивых связей с аудиторией блогерам стоит делать акцент не только на "идеале", но и на уязвимости, трудностях и личном пути.

Ранее американские фитнес-залы объявили войну блогерам. Они запретили не только съемки в зале, но и даже делать селфи в раздевалке. Так компании пытаются защитить клиентов, которые ценят свое личное пространство и не хотят попасть в чужие объективы.

Андрей Дюсупов
Читайте также
