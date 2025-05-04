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Мир

Американские фитнес-залы объявили войну блогерам

Фитнес-залы США против блогеров, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 04:40 Фото: pixabay
Крупные сети Life Time, Equinox и Crunch Fitness настроились враждебно по отношению к блогерам, сообщает Zakon.kz.

Они запретили не только съемки в зале, но и даже делать селфи в раздевалке. Так компании пытаются защитить клиентов, которые ценят свое личное пространство и не хотят попасть в чужие объективы, пишет Axios.

Есть залы, которые поступили ещt радикальнее. Например, в сети BOHO Studios запрещено пользоваться телефоном в принципе. Владелица студии Энн-Мари Грос считает, что в зале нужно посвящать время себе, а не гаджетам.

Нашлись и те, кто встали в ряд оппозиции. Залы Transform Gym и War House Gyms не только разрешают вести съемку, но и позволяют использовать штативы. Компании считают, что если они помогают блогерам снимать качественный контент, то это может привлечь дополнительных клиентов. Студии solidcore и Alo Yoga устраивают для инфлюенсеров специальные сессии, на которых можно снимать все что угодно.

Тем временем в Сети появились новые подробности первого складного смартфона от Apple.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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