Американские фитнес-залы объявили войну блогерам

Крупные сети Life Time, Equinox и Crunch Fitness настроились враждебно по отношению к блогерам, сообщает Zakon.kz.

Они запретили не только съемки в зале, но и даже делать селфи в раздевалке. Так компании пытаются защитить клиентов, которые ценят свое личное пространство и не хотят попасть в чужие объективы, пишет Axios.

Есть залы, которые поступили ещt радикальнее. Например, в сети BOHO Studios запрещено пользоваться телефоном в принципе. Владелица студии Энн-Мари Грос считает, что в зале нужно посвящать время себе, а не гаджетам.

Нашлись и те, кто встали в ряд оппозиции. Залы Transform Gym и War House Gyms не только разрешают вести съемку, но и позволяют использовать штативы. Компании считают, что если они помогают блогерам снимать качественный контент, то это может привлечь дополнительных клиентов. Студии solidcore и Alo Yoga устраивают для инфлюенсеров специальные сессии, на которых можно снимать все что угодно.

Тем временем в Сети появились новые подробности первого складного смартфона от Apple.