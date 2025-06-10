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Наука и технологии

Ученые доказали, что детские травмы навсегда меняют мозг и иммунитет

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 23:08 Фото: pexels
Итальянские ученые из миланской больницы Сан-Раффаэле впервые на биологическом уровне доказали, что травмы, пережитые в детстве, необратимо меняют мозг и повышают риск психических расстройств во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Brain Medicine (BrainMed).

С помощью нейровизуализации и анализа биомаркеров специалисты выяснили, что тяжелый детский опыт перепрограммирует иммунные реакции организма, вызывая хроническое воспаление. Этот скрытый процесс может сохраняться десятилетиями и связан с развитием депрессии, биполярного расстройства и других нарушений.

"Иммунная система – это не только щит от вирусов. Она напрямую влияет на наше психическое здоровье, а ранние травмы могут нарушить ее регуляцию", – объясняет ведущий автор исследования, доктор Сара Полетти.с

Ученые также изучают, почему некоторые люди, несмотря на трудное детство, сохраняют психическое здоровье. Ответ на этот вопрос, по мнению авторов, может стать прорывом в профилактике психических заболеваний.

А ранее онкологи рассказали, когда новое казахстанское лекарство от рака может пройти регистрацию. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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