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Общество

Какими приложениями чаще всего пользуются дети в Казахстане

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:03 Фото: unsplash
Телефоны стали неотъемлемой частью не только жизни взрослых, но и детей. Аналитики провели небольшое исследование и узнали, в каких приложениях дети в Казахстане проводили больше всего времени в первые пять месяцев 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно результатам анализа, со смартфонов дети чаще всего посещали видеоплатформы.

В итоге, первое место со значительным отрывом занял YouTube – на его долю пришлось 29% от общего времени, а второе – TikTok (16%).

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В тройку популярных программ также вошел WhatsApp (14%).

Далее отмечено, что с компьютеров дети больше всего времени проводили в браузерах Google Chrome (32%) и Microsoft Edge (12%).

"В числе популярных программ также игровые приложения – Roblox (9%) и Discord (8%)", – говорится в публикации Kaspersky Safe Kids за 12 июня 2025 года.

Но специалисты предупреждают: злоумышленники следят за предпочтениями пользователей и ориентируются на популярность приложений в своих схемах.

Андрей Сиденко, глава направления по детской онлайн-безопасности настоятельно рекомендует быть внимательным.

"Столкнуться с мошенническим или вредоносным контентом можно где угодно. Например, злоумышленники могут опубликовать на YouTube видео, посвященное популярной игре, а в описании к ролику предложить перейти по ссылке, чтобы бесплатно скачать дополнения или читы. Если пользователь попадется на эту уловку, его устройство может быть заражено. Поэтому важно критически относиться к любой информации в интернете, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои конфиденциальные и платежные данные на сомнительных ресурсах".Андрей Сиденко

Чтобы обезопасить себя в сети необходимо:

  • установить сложные и уникальные пароли для всех аккаунтов. Они должны быть длинными, содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы;
  • настроить двухфакторную аутентификацию во всех приложениях, где есть такая возможность;
  • использовать комплексное решения для защиты цифровой жизни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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