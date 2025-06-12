Какими приложениями чаще всего пользуются дети в Казахстане
Так, согласно результатам анализа, со смартфонов дети чаще всего посещали видеоплатформы.
В итоге, первое место со значительным отрывом занял YouTube – на его долю пришлось 29% от общего времени, а второе – TikTok (16%).
В тройку популярных программ также вошел WhatsApp (14%).
Далее отмечено, что с компьютеров дети больше всего времени проводили в браузерах Google Chrome (32%) и Microsoft Edge (12%).
"В числе популярных программ также игровые приложения – Roblox (9%) и Discord (8%)", – говорится в публикации Kaspersky Safe Kids за 12 июня 2025 года.
Но специалисты предупреждают: злоумышленники следят за предпочтениями пользователей и ориентируются на популярность приложений в своих схемах.
Андрей Сиденко, глава направления по детской онлайн-безопасности настоятельно рекомендует быть внимательным.
"Столкнуться с мошенническим или вредоносным контентом можно где угодно. Например, злоумышленники могут опубликовать на YouTube видео, посвященное популярной игре, а в описании к ролику предложить перейти по ссылке, чтобы бесплатно скачать дополнения или читы. Если пользователь попадется на эту уловку, его устройство может быть заражено. Поэтому важно критически относиться к любой информации в интернете, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои конфиденциальные и платежные данные на сомнительных ресурсах".Андрей Сиденко
Чтобы обезопасить себя в сети необходимо:
- установить сложные и уникальные пароли для всех аккаунтов. Они должны быть длинными, содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы;
- настроить двухфакторную аутентификацию во всех приложениях, где есть такая возможность;
- использовать комплексное решения для защиты цифровой жизни.
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