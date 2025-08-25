Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Motor1 представил рейтинг 20 самых мощных машин 2025 года, охватывающий бензиновые, гибридные и полностью электрические силовые установки, сообщает Zakon.kz.

В инфографике, составленной по данным автомобильного медиаресурса Motor1, количество лошадиных сил, которое могут генерировать современные автомобили, поистине впечатляет.

Интересно, что первые три места занимают гибриды и электромобили.

Фото: Visualcapitalist

Флагманская модель Gemera шведского производителя Koenigsegg с мощностью 2300 лошадиных сил возглавляет мировой рейтинг. За ней следует электрический гиперкар Rimac Nevera R с мощностью 2107 лошадиных сил, а третью строчку занимает Aspark Owl, чья мощность составляет 1984 лошадиные силы.

