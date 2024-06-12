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Китайцы построили самый мощный в мире ветрогенератор

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 04:30 Фото: electrek.co
В китайской провинции Гуандун построили самый мощный в мире ветряк, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Electrek, ежегодно ветряк сможет вырабатывать около 72 млн кВт в час. Это позволит обеспечить энергией примерно 36 тыс. домов. Длина каждой лопасти составляет 126 м. Площадь описываемого ими круга достигает 53 тыс. кв. м, что приравнивается примерно семи футбольным полям.

Предполагается, что ветряк позволит экономить до 22 тыс. тонн угля и снизить выбросы углекислого газа на 59 тыс. тонн в год.

Отдавая дань преимуществам цифровых технологий, в одном из городских парков Пекина установили "мультиплеерные" велотренажеры, которые стали пользоваться большой популярностью у отдыхающих.

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