Наука и технологии

Армия США впервые запустила беспилотный вертолет с помощью ИИ

Беспилотный вертолет из США, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 05:20 Фото: Airbus
Оборонное подразделение корпорации Airbus совместно с Shield AI 19 августа 2025 года выполнило первый автономный испытательный полет беспилотного вертолета MQ-72C Lakota Connector, которым управлял искусственный интеллект Hivemind, сообщает Zakon.kz.

Испытание прошло в Гранд-Прейри (Техас): MQ-72C, созданный на базе пилотируемого многоцелевого вертолета UH-72A Lakota, управлялся напрямую системой Hivemind.

Интеграция Hivemind в MQ-72C заняла "менее двух месяцев" после того как Airbus в апреле 2025 года заключила партнерство с Shield AI. Система Hivemind выполняла функции управления миссией, обеспечив автоматический взлет, посадку и выполнение ряда испытаний, демонстрируя возможность полностью управлять полетом без участия пилота.

Вертолет MQ-72C Lakota имеет высоту – 3,9 метра, длину – 13,5 метров и максимальную взлетную массу – 3800 килограммов. Дрон способен развивать крейсерскую скорость 250 километров в час, подниматься на высоту более шести тысяч метров и преодолевать расстояния более 650 километров.

MQ-72C Lakota предназначен для логистического обеспечения Корпуса морской пехоты США.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Россия строит огромный военный объект у границ НАТО.

Аксинья Титова
