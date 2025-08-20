В какие войска отправить служить новобранцев, в Казахстане будут определять с помощью ИИ

В Министерстве обороны (МО) Казахстана создали новое подразделение, которое будет внедрять и развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

В МО отметили, что основные задачи подразделения – разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки. В новое подразделение, к слову, объявлен набор людей. Рассматривают кандидатов как внутри Вооруженных сил, так и среди гражданских специалистов в области ИИ.

И 20 августа 2025 года в ведомстве рассказали, что уже делает ИИ в армии РК:

"Армия KZ": собственный AI-агент, который уже работает.

"Смарт-военкомат": ИИ помогает определить, в какие войска лучше отправить призывника, исходя из его данных.

"Бес қару": ИИ анализирует боевую подготовку, чтобы подтянуть навыки каждого бойца.

11 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта в стране. Он заявил, что в ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. И поручил разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. Кроме того, глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.