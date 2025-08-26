Древние греки и римляне тоже страдали от высоких цен на жилье – ученые

Современный кризис доступности жилья, когда многие не могут позволить себе покупку или аренду, – не уникальное явление для человечества. В древности люди сталкивались с аналогичными проблемами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, в 164 году до н.э. царь Птолемей, посетив Рим, обнаружил, что его богатый по египетским меркам друг Деметрий живет в убогой мансарде. Причина была проста – заоблачная арендная плата. Даже состоятельные люди порой не могли найти достойное жилье.

Ученые выяснили, что к II веку до н.э. ситуация стала еще хуже: богачи скупали земли, вытесняя бедных. Попытки властей ограничить владение землей (например, закон о 500 акрах) провалились – находились лазейки. Из-за этого бедные перестали служить в армии и растить детей, теряя веру в будущее.

Иногда проблемы решались радикальными методами. Например, римский правитель Сервий Туллий в VI веке до н.э. резко увеличил территорию Рима, освободив земли для бездомных. Некоторые переезжали в провинцию, но были сложности с поиском работы. Поэт Ювенал отмечал, что за годовую аренду в Риме можно было купить дом с садом в маленьком городке.

Если у людей не было денег, но была недвижимость без текущей ипотеки, они могли заложить свою собственность, чтобы получить кредит. В Афинах даже был обычай: люди, у которых были долги, закладывали свои дома и вывешивали на них объявления, чтобы было известно, что они в долгах.

Комедиограф Алексий (около 375-275 гг. до н.э.) шутил по этому поводу. Персонаж его пьесы "Гречанка" жалуется, что ему приходится закладывать все свое имущество, чтобы купить дорогую рыбу на ужин.

