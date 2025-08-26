#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Наука и технологии

Древние греки и римляне тоже страдали от высоких цен на жилье – ученые

Руины, памятники, Греция, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 08:40 Фото: pexels
Современный кризис доступности жилья, когда многие не могут позволить себе покупку или аренду, – не уникальное явление для человечества. В древности люди сталкивались с аналогичными проблемами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, в 164 году до н.э. царь Птолемей, посетив Рим, обнаружил, что его богатый по египетским меркам друг Деметрий живет в убогой мансарде. Причина была проста – заоблачная арендная плата. Даже состоятельные люди порой не могли найти достойное жилье.

Ученые выяснили, что к II веку до н.э. ситуация стала еще хуже: богачи скупали земли, вытесняя бедных. Попытки властей ограничить владение землей (например, закон о 500 акрах) провалились – находились лазейки. Из-за этого бедные перестали служить в армии и растить детей, теряя веру в будущее. 

Иногда проблемы решались радикальными методами. Например, римский правитель Сервий Туллий в VI веке до н.э. резко увеличил территорию Рима, освободив земли для бездомных. Некоторые переезжали в провинцию, но были сложности с поиском работы. Поэт Ювенал отмечал, что за годовую аренду в Риме можно было купить дом с садом в маленьком городке.

Если у людей не было денег, но была недвижимость без текущей ипотеки, они могли заложить свою собственность, чтобы получить кредит. В Афинах даже был обычай: люди, у которых были долги, закладывали свои дома и вывешивали на них объявления, чтобы было известно, что они в долгах.

Комедиограф Алексий (около 375-275 гг. до н.э.) шутил по этому поводу. Персонаж его пьесы "Гречанка" жалуется, что ему приходится закладывать все свое имущество, чтобы купить дорогую рыбу на ужин.

Ранее ученые обнаружили неизвестную ветвь человеческого рода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Армия США впервые запустила беспилотный вертолет с помощью ИИ
Наука и технологии
05:20, Сегодня
Армия США впервые запустила беспилотный вертолет с помощью ИИ
Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли
Наука и технологии
04:59, 26 августа 2025
Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли
Необычное брачное поведение горбатых дельфинов впервые сняли с дронов в Азии
Наука и технологии
03:59, 26 августа 2025
Необычное брачное поведение горбатых дельфинов впервые сняли с дронов в Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: