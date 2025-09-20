#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Советы

Как побороть бессонницу: техники для быстрого засыпания

бессонница, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:54 Фото: freepik
Многие сталкиваются с проблемой: усталость есть, а сон не приходит. В такие моменты на помощь могут прийти простые, но эффективные приемы, основанные на физиологии и исследованиях сна, сообщает Zakon.kz.

Первый метод — дыхательная техника "4-7-8". Нужно вдохнуть через нос на счет "четыре", задержать дыхание на "семь" и выдохнуть через рот на "восемь". Такой ритм снижает уровень стресса, замедляет сердцебиение и помогает телу перейти в состояние покоя.

Еще одна стратегия — метод "обратной психологии". Вместо того чтобы стараться уснуть, попробуйте сознательно держать глаза открытыми и говорить себе "я не сплю". Мозг воспринимает это как обратный сигнал, и усталость берет верх быстрее.

Помогает и "военная техника засыпания", разработанная для солдат, которым нужно было засыпать в любых условиях. Сначала расслабляются мышцы лица, затем плечи и руки, потом все тело. После этого представьте спокойный образ — например, что вы лежите в лодке на тихом озере. По утверждению создателей метода, засыпание наступает в среднем за пару минут.

Работает и более бытовой прием: убрать все источники света и отложить телефон хотя бы за полчаса до сна. Экранные гаджеты мешают выработке мелатонина — гормона, который отвечает за естественный ритм засыпания.

И наконец, простая привычка — ложиться и вставать в одно и то же время. Наш организм любит стабильность: когда график сна не меняется, засыпание становится естественным и быстрым процессом.

Читайте также: Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
09:43, 12 сентября 2025
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Аллергия под маской осени: что скрывает золотой сезон
16:09, 26 августа 2025
Аллергия под маской осени: что скрывает золотой сезон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: