Как побороть бессонницу: техники для быстрого засыпания

Многие сталкиваются с проблемой: усталость есть, а сон не приходит. В такие моменты на помощь могут прийти простые, но эффективные приемы, основанные на физиологии и исследованиях сна, сообщает Zakon.kz.

Первый метод — дыхательная техника "4-7-8". Нужно вдохнуть через нос на счет "четыре", задержать дыхание на "семь" и выдохнуть через рот на "восемь". Такой ритм снижает уровень стресса, замедляет сердцебиение и помогает телу перейти в состояние покоя.

Еще одна стратегия — метод "обратной психологии". Вместо того чтобы стараться уснуть, попробуйте сознательно держать глаза открытыми и говорить себе "я не сплю". Мозг воспринимает это как обратный сигнал, и усталость берет верх быстрее.

Помогает и "военная техника засыпания", разработанная для солдат, которым нужно было засыпать в любых условиях. Сначала расслабляются мышцы лица, затем плечи и руки, потом все тело. После этого представьте спокойный образ — например, что вы лежите в лодке на тихом озере. По утверждению создателей метода, засыпание наступает в среднем за пару минут.

Работает и более бытовой прием: убрать все источники света и отложить телефон хотя бы за полчаса до сна. Экранные гаджеты мешают выработке мелатонина — гормона, который отвечает за естественный ритм засыпания.

И наконец, простая привычка — ложиться и вставать в одно и то же время. Наш организм любит стабильность: когда график сна не меняется, засыпание становится естественным и быстрым процессом.

Читайте также: Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться.