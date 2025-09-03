#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые выяснили, как просто порадовать женщину в романтических отношениях

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 21:50 Фото: pixabay
Международная команда ученых провела три эксперимента с участием 513 взрослых в Китае и пришла к выводу, что женщины чаще, чем мужчины, предпочитают выражение заботы через действия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Evolutionary Psychological Science, во всех случаях женщины считали действия более привлекательными и связывали их с теплотой и надежностью партнера. Мужчины же отдавали слабое предпочтение словам и воспринимали оба типа проявлений примерно одинаково.

По мнению экспертов, различия с эволюционными стратегиями: для женщин действия служат более надежным сигналом готовности к вложению сил и ресурсов в отношения, что важно для долгосрочной стабильности и родительства. Слова, хотя и могут быть эмоционально сильными, не требуют усилий и легче подделываются.

Специалисты уточнили, что выборка ограничивалась китайскими участниками, поэтому для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования. Тем не менее работа подчеркивает важность "маленьких поступков" в формировании доверия и привлекательности в начале отношений. К примеру, помощь по дому, приготовленный ужин и небольшие жесты внимания считываются женщинами важнее слов "я тебя люблю" и "я тебя понимаю".

Ранее сообщалось, почему мужчины ищут любовь на стороне.

Елена Беляева
Елена Беляева
Ученные доказали, что хруст в коленях не сигнализирует об артрите
19:32, Сегодня
Наука и технологии
19:32, Сегодня
Ученные доказали, что хруст в коленях не сигнализирует об артрите
Аномальную эволюцию животных из-за влияния человека зафиксировали во Франции
18:30, Сегодня
Наука и технологии
18:30, Сегодня
Аномальную эволюцию животных из-за влияния человека зафиксировали во Франции
Дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане
17:25, Сегодня
Наука и технологии
17:25, Сегодня
Дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане
