Таинственный светящийся след в небе: ученые раскрыли, что это было

Ученые объяснили необычное явление в небе, которое в ночь на 26 августа 2025 года заметили жители сразу нескольких стран, сообщает Zakon.kz.

По поводу публикующихся в сети фотографий светящегося следа ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что:

"Объект предварительно является результатом сброса топлива при запуске китайской орбитальной ракеты Чанчжэн-8, которая вчера вывела на орбиту партию низкоорбитальных спутников связи. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан (Wenchang) в 22:08 по московскому времени (00:08 по времени Астаны. – Прим. ред.) След возник в результате сброса ракетного топлива с последующим замерзанием и кристаллизацией его частиц и отражения ими солнечного света (наблюдения были вскоре после заката)".

По их данным, след наблюдался над территорией Украины, Чехии, Германии, возможно также ряда других стран.

Фото: Telegram/lpixras

"Версии падения метеорита или элементов космического мусора в данном случае полностью исключены", – подчеркнули ученые лаборатории.

