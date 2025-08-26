#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Таинственный светящийся след в небе: ученые раскрыли, что это было

небо, звезды, облака, след, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:21 Фото: unsplash
Ученые объяснили необычное явление в небе, которое в ночь на 26 августа 2025 года заметили жители сразу нескольких стран, сообщает Zakon.kz.

По поводу публикующихся в сети фотографий светящегося следа ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что:

"Объект предварительно является результатом сброса топлива при запуске китайской орбитальной ракеты Чанчжэн-8, которая вчера вывела на орбиту партию низкоорбитальных спутников связи. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан (Wenchang) в 22:08 по московскому времени (00:08 по времени Астаны. – Прим. ред.) След возник в результате сброса ракетного топлива с последующим замерзанием и кристаллизацией его частиц и отражения ими солнечного света (наблюдения были вскоре после заката)".

По их данным, след наблюдался над территорией Украины, Чехии, Германии, возможно также ряда других стран.

Фото: Telegram/lpixras

"Версии падения метеорита или элементов космического мусора в данном случае полностью исключены", – подчеркнули ученые лаборатории.

Ранее сообщалось, что еще одна рекордная вспышка – уровня M4.5 – зарегистрирована на Солнце. Ждать ли в связи с этим магнитных бурь, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
