Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла

В Индонезии археологи и историки нашли редкий конический топор бронзового века возрастом более 3000 лет. По мнению специалистов, он может быть сделан из метеоритного металла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Radar Banjarmasin, эта находка уникальна для региона и помогает лучше понять, как древние жители Борнео обрабатывали металл и строили общество, показывая богатую историю даже самых удаленных уголков острова.

Топор попал в коллекцию местного жителя вместе с другими артефактами, найденными во время поиска золота.

Хартатик из группы экспертов по культурному наследию Банджарского регентства (TACB) пояснил, что топор, известный местным жителям как "Джиджи Петир" или "Унту Гледек", имеет культурное и историческое значение. Местные легенды связывают его появление с ударами молнии, а ученые предполагают, что он был создан с использованием передовых методов обработки металла, скорее всего, из расплавленного метеоритного материала.

В отличие от обычных каменных топоров, конический топор, вероятно, не предназначался для рубки. Его небольшой размер и необычный дизайн указывают на то, что он служил символом социального статуса или предметом торговли.

Эта находка доказывает, что древние общины Калимантана выходили за пределы каменного века, применяя сложные технологии обработки металла для символических, социальных и, возможно, церемониальных целей.

