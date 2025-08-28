Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин

Люди прибегают к косметологическим процедурам в надежде повысить свою привлекательность. Ученые заинтересовались, способствуют ли изменения после них созданию более позитивного образа в глазах окружающих, сообщает Zakon.kz.

Статью об исследовании опубликовал журнал Perception. Насколько эффект после так называемых уколов красоты влияет на привлекательность, разобрались исследователи из Нидерландов.

Доцент кафедры социальной психологии из Тилбургского университета Бастиан Йегер вместе с коллегами взялся подробнее изучить вопрос. Ученые провели два эксперимента с участием свыше 3000 человек из США, Канады и Великобритании. Их привлекли с помощью платформы Prolific, специализирующейся на организации разного рода опросов.

В обоих случаях добровольцы просматривали фотографии людей до или после одной малоинвазивной косметологической процедуры – инъекций ботокса или дермального филлера (наполнителя) в разные части лица. Каждый респондент видел только один вариант фотографии, а не оба сразу. Чтобы избежать возможных искажений восприятия, снимки тщательно отобрали и стандартизовали.

В первом эксперименте 2720 участников обоих полов (около 50% – мужчины) из стран Северной Америки оценивали фото 114 человек (92 из них – женщины) по ряду параметров. Некоторые характеризовали внешнюю привлекательность (красоту, молодость, здоровье), а другие касались личностных качеств, таких как честность, дружелюбие, ум, харизма и прочие. Также у респондентов спросили, подвергался ли человек на фото, по их мнению, эстетическим процедурам.

Анализ ответов показал, что внешнюю привлекательность после инъекций оценивали чуть выше (на 0,09 балла по семибалльной шкале), чем до "уколов красоты". Разницу посчитали статистически значимой. Существенных различий по другим параметрам не выявили.

Во втором эксперименте 481 мужчине гетеросексуальной ориентации продемонстрировали фото 81 женщины до или после процедуры.

К снимкам приложили информацию: имя, возраст и увлечения дамы. Испытуемых попросили ответить, станут ли они рассматривать изображенных в качестве потенциальных подруг (платонические отношения), партнерш для случайной непродолжительной связи или как претенденток для серьезных романтических отношений.

Участники немного лучше реагировали на фото женщин после эстетической процедуры, считая их подходящими вариантами для непродолжительной связи (разница в оценке с изображениями до инъекций – 0,1 балла) и для дружбы (разница – 0,08 балла). Однако привлекательность дам как возможных избранниц для длительного и серьезного романа почти не поменялась.

Ранее ученые выяснили, что по-настоящему делает мужчин и женщин счастливыми.