В Турции нашли таинственную статуэтку возрастом 8 тысяч лет

На холме Улуджак, одном из памятников каменного века в Турции, археологи обнаружили глиняную статуэтку, изображающую мужчину в лисьей шкуре, сообщает Zakon.kz.

Эта фигурка мужчины в лисьей шкуре отличается от тех, что археологи находили в Улуджаке раньше, сообщил Archaeologs.

По мнению ученых, находка в этом регионе напоминает символику древнейшего комплекса Гебекли-Тепе, географически отдаленного от места раскопок. Это указывает на связь между неолитическими культурами Западной и Юго-Восточной Анатолии.

Холм Улуджак (Улуджак-Хююк) расположен в районе Кемальпаша в провинции (иле) Измир на западе современной Турции. Его возраст насчитывает 8850 лет, и с 2009 года, когда начались раскопки, там находят все новые артефакты, раскрывающие подробности жизни людей эпохи неолита в Западной Анатолии. В частности, в этой местности была гончарная мастерская, а обнаруженная девятисантиметровая глиняная статуэтка – тому подтверждение.

По словам руководителя раскопок, профессора Фракийского университета (Турция) Озлем Чевик, найденное керамическое изделие, а именно – детали лисьей шкуры, схоже с мотивами одежды, высеченными на колоннах в Гебекли-Тепе в столице провинции (ила) Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

Возраст Гебекли-Тепе оценивают в 12 тысяч лет. Археологи открыли комплекс в середине 1960-х, а с 1994 года начали вести раскопки. На площади восемь гектаров возвышаются круглые каменные сооружения диаметром до 20 метров, по краям которых установлены Т-образные известняковые колонны высотой до пяти с половиной метров. На них-то и высечены изображения диких зверей, птиц и рептилий.

На колоннах в Гебекли-Тепе нижняя часть тела людей тоже изображается покрытой лисьей шкурой. Несмотря на хронологический разрыв около четырех тысяч лет, это сходство подчеркивает, как сказала ведущий археолог, культурную и иконографическую связь между двумя регионами.

Кроме того, статуэтка позволяет больше узнать о гендерных ролях в эпоху неолита. В то время как женские фигурки обычно изображали обнаженными, мужские были представлены в одежде, то есть подчеркивали символическое значение власти и связь с охотой. Это проливает свет на общие культурные ценности сообществ, живших в разных географических зонах Анатолии.

