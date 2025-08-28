#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.76
627.62
6.7
Наука и технологии

В Турции нашли таинственную статуэтку возрастом 8 тысяч лет

Археология, глиняная фигурка, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 00:59 Фото: Archaeologs
На холме Улуджак, одном из памятников каменного века в Турции, археологи обнаружили глиняную статуэтку, изображающую мужчину в лисьей шкуре, сообщает Zakon.kz.

Эта фигурка мужчины в лисьей шкуре отличается от тех, что археологи находили в Улуджаке раньше, сообщил Archaeologs.

По мнению ученых, находка в этом регионе напоминает символику древнейшего комплекса Гебекли-Тепе, географически отдаленного от места раскопок. Это указывает на связь между неолитическими культурами Западной и Юго-Восточной Анатолии.

Холм Улуджак (Улуджак-Хююк) расположен в районе Кемальпаша в провинции (иле) Измир на западе современной Турции. Его возраст насчитывает 8850 лет, и с 2009 года, когда начались раскопки, там находят все новые артефакты, раскрывающие подробности жизни людей эпохи неолита в Западной Анатолии. В частности, в этой местности была гончарная мастерская, а обнаруженная девятисантиметровая глиняная статуэтка – тому подтверждение.

По словам руководителя раскопок, профессора Фракийского университета (Турция) Озлем Чевик, найденное керамическое изделие, а именно – детали лисьей шкуры, схоже с мотивами одежды, высеченными на колоннах в Гебекли-Тепе в столице провинции (ила) Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

Возраст Гебекли-Тепе оценивают в 12 тысяч лет. Археологи открыли комплекс в середине 1960-х, а с 1994 года начали вести раскопки. На площади восемь гектаров возвышаются круглые каменные сооружения диаметром до 20 метров, по краям которых установлены Т-образные известняковые колонны высотой до пяти с половиной метров. На них-то и высечены изображения диких зверей, птиц и рептилий.

На колоннах в Гебекли-Тепе нижняя часть тела людей тоже изображается покрытой лисьей шкурой. Несмотря на хронологический разрыв около четырех тысяч лет, это сходство подчеркивает, как сказала ведущий археолог, культурную и иконографическую связь между двумя регионами.

Кроме того, статуэтка позволяет больше узнать о гендерных ролях в эпоху неолита. В то время как женские фигурки обычно изображали обнаженными, мужские были представлены в одежде, то есть подчеркивали символическое значение власти и связь с охотой. Это проливает свет на общие культурные ценности сообществ, живших в разных географических зонах Анатолии.

Ранее археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
Наука и технологии
00:11, 29 августа 2025
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
Ученые нашли бактерию, которая вызвала первую эпидемию в истории человечества
Наука и технологии
20:06, 28 августа 2025
Ученые нашли бактерию, которая вызвала первую эпидемию в истории человечества
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
Наука и технологии
19:29, 28 августа 2025
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: