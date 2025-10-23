В египетской пустыне нашли таинственное сооружение возрастом 3500 лет

3500-летнюю военную крепость с зигзагообразной стеной обнаружили археологи на севере Синайской пустыни в Египте. Она расположена недалеко от побережья Средиземного моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, форт удивительно хорошо сохранился, в нем даже остались следы печей и кусок окаменевшего теста, который солдаты крепости так и не смогли съесть.

Артефакты из крепости площадью около 0,8 гектара позволяют предположить, что она, возможно, была построена во времена правления Тутмоса I (около 1504-1492 годов до н.э.).

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Тутмос I был фараоном, расширившим границы Египетской империи до территории современной Сирии, что помогает объяснить местоположение крепости.

Одна из стен, расположенных внутри крепости, имеет зигзагообразный узор, она проходит с севера на юг и разделяет часть западной части, которая использовалась как жилая зона.

"Зигзагообразный узор помог укрепить стену и снизить воздействие ветровой и песчаной эрозии", – сообщил Хешам Хусейн, заместитель министра археологии Нижнего Египта и Синая Министерства туризма и древностей Египта, возглавлявший группу, проводившую раскопки.

По его словам, некоторых внешних нишах находились небольшие печи, которые, вероятно, использовались "для повседневных хозяйственных нужд внутри крепости". Именно здесь, рядом с одной из печей, команда обнаружила окаменевшее тесто.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Известно, что большая крепость хорошо охранялась. К настоящему моменту археологи обнаружили в крепости 11 оборонительных башен, и в некоторых из них обнаружены "фундаментные залежи" из керамической посуды, зарытые там еще в начале строительства.

На некоторых из них выбито имя Тутмоса I. В Древнем Египте фундаментные залежи обычно закапывали в качестве ритуальных подношений при строительстве новых сооружений.

Учитывая ее размеры, в ней должно было находиться большое количество воинов. Внутри крепости археологи обнаружили жилые помещения для воинов и вулканическую породу с Эгейских островов, возможно, использовавшуюся для строительства. Команда ищет поблизости порт, который мог снабжать гарнизон.

