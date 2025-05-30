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Мир

В Гватемале обнаружили останки города майя возрастом три тысячи лет

Снимок объектов с неба, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 05:37 Фото: pexels
Археологи обнаружили на севере Гватемалы руины города майя возрастом почти 3000 лет. На месте сохранились пирамиды и памятники, которые указывают на его значимость как важного церемониального объекта, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, археологи утверждают, что пирамиды и памятники свидетельствуют о том, что, так называемый город Лос-Абуэлос, был важным церемониальным местом.

Цивилизация майя возникла около 2000 лет до н. э. и достигла своего расцвета между 400 и 900 годами н. э. на территории современных юга Мексики и Гватемалы, а также в некоторых частях Белиза, Сальвадора и Гондураса.

Город под названием Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает "Бабушки и дедушки", когда-то находился примерно в 21 км от важного археологического памятника Уашактун в северной части Петен в Гватемале. Об этом говорится в заявлении министерства культуры страны, опубликованном 29 мая.

Город получил свое название от двух человекоподобных скульптур "родовой пары", найденных на этом месте. Министерство заявило, что фигурки, датируемые периодом между 500 и 300 годами до н. э., "могут быть связаны с древними ритуальными практиками поклонения предкам".

Город, площадь которого составляет около 16 кв. км, был обнаружен гватемальскими и словацкими археологами в ранее малоисследованных районах парка Уашактун. По данным заявления, неподалеку они также обнаружили пирамиду высотой 33 метра с фресками доклассического периода и "уникальной системой каналов".

Ранее ученые нашли затопленный вместе с людьми город возрастом 140 тысяч лет.

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Аксинья Титова
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