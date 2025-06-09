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Наука и технологии

Ученые исследовали влияние гаджетов на детей

ученые исследовали влияние гаджетов на детей, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 00:09 Фото: pixabay
Ученые проанализировали данные около 300 тыс. детей из разных стран и пришли к выводу, что чрезмерное время перед экраном телефонов и планшетов может вызывать у детей эмоциональные и поведенческие проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Psychological Bulletin, эксперты считают, что повышенное время перед экраном связано с ростом внутренней тревожности и внешней агрессии. А дети, у которых уже есть такие трудности, чаще "прячутся" в гаджеты. При этом дети от шести до 10 лет больше подвержены негативному влиянию экранов, чем малыши до пяти лет.

"Чем больше дети проводят времени у экранов, тем выше риск развития тревожности, агрессии или низкой самооценки. Но и обратное тоже верно: дети с такими проблемами чаще уходят в гаджеты, чтобы справиться с эмоциями", – объяснил психолог из Университета Квинсленда и один из авторов исследования Майкл Ноэтел.

По его словам, ограничения по времени – это только часть решения. Если ребенок постоянно уходит в гаджеты, возможно, он нуждается в поддержке, а не просто в отключенном Wi-Fi.

Авторы исследования советуют родителям обращать внимание не только на длительность, но и на то, что именно ребенок смотрит или во что играет. Они также рекомендуют программы, которые помогают родителям разбираться не только с гаджетами, но и с детскими эмоциями.

"Мы не можем отобрать экраны у тысяч детей ради эксперимента, но это исследование – максимально близко к доказательству причинности", – подчеркнул Ноэтел.

Ранее сообщалось, какое качество характера ребенка может защитить его психологически во взрослом возрасте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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