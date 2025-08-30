Сексуализированные домогательства в Антарктиде назвали проблемой для полетов на Луну и Марс

Пребывание в Антарктиде часто рассматривают как аналог изолированной среды обитания, где можно смоделировать соцусловия, похожие на те, что могут возникнуть во время полета на космическом корабле или при проживании на будущих базах на Луне или Марсе, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Space, Национальный научный фонд США (NSF) выяснил, что более 40% участников нового опроса, охватившего 2760 человек, участвовавших в программах NSF в Антарктике в 2022-2024 годах, сообщили, что во время антарктических исследовательских экспедиций столкнулись с сексуализированным насилием или домогательствами.

Среди них более половины (59%) – женщины. Ответы распределились почти поровну между теми, кто находился в Антарктиде менее года (48%), и теми, кто работал там от одного до четырех лет (52%).

Представитель NSF в ответ на запрос издания Space заявил, что опрос по итогам пребывания в Антарктиде не был предназначен в качестве аналогии к особенностям космических полетов, однако стоит заметить, что подобные инциденты могут возникать и в условиях лунных и марсианских аванпостов.

Ранее влияние одиночества на людей изучили в США.