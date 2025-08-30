Сексуализированные домогательства в Антарктиде назвали проблемой для полетов на Луну и Марс
По данным издания Space, Национальный научный фонд США (NSF) выяснил, что более 40% участников нового опроса, охватившего 2760 человек, участвовавших в программах NSF в Антарктике в 2022-2024 годах, сообщили, что во время антарктических исследовательских экспедиций столкнулись с сексуализированным насилием или домогательствами.
Среди них более половины (59%) – женщины. Ответы распределились почти поровну между теми, кто находился в Антарктиде менее года (48%), и теми, кто работал там от одного до четырех лет (52%).
Представитель NSF в ответ на запрос издания Space заявил, что опрос по итогам пребывания в Антарктиде не был предназначен в качестве аналогии к особенностям космических полетов, однако стоит заметить, что подобные инциденты могут возникать и в условиях лунных и марсианских аванпостов.
