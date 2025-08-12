#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Наука и технологии

Влияние одиночества на людей изучили в США

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 22:11 Фото: pixabay
Международная команда ученых выяснила, что одиночество может не только влиять на то, как мы воспринимаем других, но и искажать собственную самооценку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Psychophysiology, авторы исследования, отмечают, что одиночество – это не просто физическое отсутствие людей рядом, а субъективное чувство нехватки близких и качественных связей. При этом человек может быть окружен друзьями и родственниками, но все равно ощущать себя изолированным. Такая внутренняя "тревожная сигнализация" повышает чувствительность к признакам конфликта или отвержения, что иногда помогает восстанавливать контакты, но в других случаях приводит к еще большему замыканию в себе.

Отмечается, что в научном исследовании поучаствовали 824 человека из проекта MIDUS, изучающего здоровье и психологическое благополучие американцев среднего и старшего возраста. Участники заполняли опросники о степени одиночества и самооценке своей роли в отношениях, а также проходили тесты для измерения вариабельности сердечного ритма – показателя, отражающего работу парасимпатической нервной системы и способность организма адаптироваться к стрессу.

Согласно результатам работы, чем выше чувство одиночества, тем негативнее люди оценивают свой вклад в отношения.

По мнению экспертов, практики, укрепляющие эмоциональную регуляцию, например, самосострадание или когнитивная переработка негативных мыслей, могут помочь разорвать замкнутый круг, когда человек избегает близости не только из-за отдаления других, но и из-за собственной убежденности, что ему нечего предложить.

Ранее австралийские ученые заявили, что познакомившиеся в интернете пары менее счастливы в браке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Познакомившиеся в интернете пары менее счастливы в браке, выяснили в Австралии
Наука и технологии
18:36, Сегодня
Познакомившиеся в интернете пары менее счастливы в браке, выяснили в Австралии
В китайских гибридных авто обнаружили опасное излучение
Наука и технологии
07:35, Сегодня
В китайских гибридных авто обнаружили опасное излучение
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Наука и технологии
07:22, Сегодня
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: