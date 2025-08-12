Влияние одиночества на людей изучили в США

Международная команда ученых выяснила, что одиночество может не только влиять на то, как мы воспринимаем других, но и искажать собственную самооценку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Psychophysiology, авторы исследования, отмечают, что одиночество – это не просто физическое отсутствие людей рядом, а субъективное чувство нехватки близких и качественных связей. При этом человек может быть окружен друзьями и родственниками, но все равно ощущать себя изолированным. Такая внутренняя "тревожная сигнализация" повышает чувствительность к признакам конфликта или отвержения, что иногда помогает восстанавливать контакты, но в других случаях приводит к еще большему замыканию в себе.

Отмечается, что в научном исследовании поучаствовали 824 человека из проекта MIDUS, изучающего здоровье и психологическое благополучие американцев среднего и старшего возраста. Участники заполняли опросники о степени одиночества и самооценке своей роли в отношениях, а также проходили тесты для измерения вариабельности сердечного ритма – показателя, отражающего работу парасимпатической нервной системы и способность организма адаптироваться к стрессу.

Согласно результатам работы, чем выше чувство одиночества, тем негативнее люди оценивают свой вклад в отношения.

По мнению экспертов, практики, укрепляющие эмоциональную регуляцию, например, самосострадание или когнитивная переработка негативных мыслей, могут помочь разорвать замкнутый круг, когда человек избегает близости не только из-за отдаления других, но и из-за собственной убежденности, что ему нечего предложить.

