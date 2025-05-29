В ночь на 29 мая 2025 года на Земле началась сильная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

По данным ведущего специалиста "Центра ФОБОС" Михаила Леуса, во второй половине ночи в околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры – она временами превышала 1 миллион градусов.

"На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты, разразившись сильной магнитной бурей класса G3. Начало события зафиксировано в 5 часов 16 минут по московскому времени. Отметим, что мировые прогностические центры ожидали в течение сегодняшнего дня преимущественно слабые возмущения геомагнитного поля, а вероятность магнитных бурь в их прогнозах составляла 51%", – указал специалист.

По его словам, начавшаяся магнитная буря, вероятно, будет непродолжительной и вскоре прекратится, однако возмущения геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, сохранятся и до окончания сегодняшнего дня, а также в пятницу, 30 мая.

О росте солнечного ветра и магнитных бурях предупреждали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Между тем исследователи выяснили, что некоторые аппараты Starlink компании SpaceX преждевременно сходят с орбиты из-за активности Солнца.