Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября
Фото: xras.ru
Ученые предупреждают о сильной магнитной буре уровня G3, которая случится на Земле в ночь на 2 сентября, сообщает Zakon.kz.
Именно к этому времени, по прогнозу специалистов, нашей планеты достигнет выброс плазмы, который случился на Солнце.
"Наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около трех месяцев) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4", – пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.
Ученые добавили, что на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript