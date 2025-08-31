Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября

Ученые предупреждают о сильной магнитной буре уровня G3, которая случится на Земле в ночь на 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Именно к этому времени, по прогнозу специалистов, нашей планеты достигнет выброс плазмы, который случился на Солнце.

"Наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около трех месяцев) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4", – пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.

Ученые добавили, что на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.