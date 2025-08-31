Казахстанцы смогут увидеть редкий метеорный поток

Метеорный поток Ауригиды можно наблюдать невооруженным глазом в ночь на понедельник, 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом астрономическом явлении напомнили землянам в Telegram-канале "Роскосмоса".

В этом году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября и достигают максимума в первый день осени.

"Ночь с воскресенья на понедельник. Метеорный поток Ауригиды – один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой. Увидеть явление можно будет невооруженным глазом", – говорится в сообщении.

Его пик придется на 08:00 по времени Астаны, но в это время, конечно, наблюдать явление без специальных приборов уже не получится.

Кроме того, на этой неделе произойдет еще два интересных астрономических события.

В четверг, 4 сентября, Луна окажется между Землей и Плутоном и скроет карликовую планету. Наблюдать это событие можно будет только в телескоп.

В последний день недели, 7 сентября, ожидается полное лунное затмение. Его начало – в 22:30 по времени Астаны. Максимальная фаза явления – в 23:12.

Специалисты отмечают, что полюбоваться лунным затмением можно невооруженными глазом.

Ранее казахстанцам напомнили еще об одном уникальном астрономическом событии – 21 сентября 2025 года Сатурн станет особенно ярким и визуально крупным благодаря противостоянию с Солнцем.