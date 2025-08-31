#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Наука и технологии

Казахстанцы смогут увидеть редкий метеорный поток

астрономия, метеориты, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 17:30 Фото: pexels
Метеорный поток Ауригиды можно наблюдать невооруженным глазом в ночь на понедельник, 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом астрономическом явлении напомнили землянам в Telegram-канале "Роскосмоса".

В этом году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября и достигают максимума в первый день осени.

"Ночь с воскресенья на понедельник. Метеорный поток Ауригиды – один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой. Увидеть явление можно будет невооруженным глазом", – говорится в сообщении.

Его пик придется на 08:00 по времени Астаны, но в это время, конечно, наблюдать явление без специальных приборов уже не получится.

Кроме того, на этой неделе произойдет еще два интересных астрономических события.

В четверг, 4 сентября, Луна окажется между Землей и Плутоном и скроет карликовую планету. Наблюдать это событие можно будет только в телескоп.

В последний день недели, 7 сентября, ожидается полное лунное затмение. Его начало – в 22:30 по времени Астаны. Максимальная фаза явления – в 23:12.

Специалисты отмечают, что полюбоваться лунным затмением можно невооруженными глазом.

Ранее казахстанцам напомнили еще об одном уникальном астрономическом событии – 21 сентября 2025 года Сатурн станет особенно ярким и визуально крупным благодаря противостоянию с Солнцем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября
Наука и технологии
14:26, Сегодня
Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября
Сильные магнитные бури прогнозируют 2 сентября
Наука и технологии
08:43, Сегодня
Сильные магнитные бури прогнозируют 2 сентября
Планетологи заявили о внеземном происхождении Мирового океана
Наука и технологии
21:59, 30 августа 2025
Планетологи заявили о внеземном происхождении Мирового океана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: