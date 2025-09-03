На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия, сообщает Zakon.kz.

В состоянии холодной пустыни Марс пребывает последние три миллиарда лет. Моря, реки и озера начали исчезать ориентировочно 3,7-3 миллиарда лет назад – в эпоху грандиозных вулканических извержений.

На восточной окраине каньонов примерно тогда же упал крупный астероид и оставил после себя 280-километровый кратер, который получил во многом говорящее название Хаос Арам (Aram Chaos). Ученые подозревают, что в этом месте залегали огромные запасы подземного льда, а когда он растаял, вода вышла наверх, и образовалось временное кратерное озеро.

Потом оно стало испаряться, и в этом процессе образовывались многие вещества, которые своим присутствием выдают полноводное прошлое Марса. В числе прочего это сульфаты – соли серной кислоты.

Недавно эту историю дополнила необычная находка. О ней международная команда исследователей рассказала в статье для издания Nature Communications. Ученые проанализировали данные, которые вот уже почти 20 лет собирает с орбиты вокруг Марса зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

По словам исследователей, они около 15 лет наблюдали на Марсе неустановленное вещество, и лишь теперь, наконец, удалось понять, что это гидроксисульфат железа (Fe3+SO4OH).

Прослеживается он в вышеупомянутом кратере Хаос Арам и на плато возле каньона Ювента (Juventae Chasma) на востоке долин Маринера. Стоит упомянуть, что в этом каньоне есть целая гора сульфатных отложений.

Как объяснили исследователи, гидроксисульфат железа – продукт, в буквальном смысле "приготовленный" из марсианских сульфатов в условиях нагрева как минимум до плюс 100 градусов Цельсия и в присутствии кислорода.

Вероятно, в каньоне такую "лабоаторию" могла обеспечить лава или вулканический пепел, а по поводу кратера подозревают геотермальную активность, то есть движение очень горячих подземных вод.

В земной природе этот минерал практически не встречается, поскольку на нашей планете для этого слишком влажно и здесь подобные соединения быстро вступают в реакции с водой. Это уже говорит о том, что на Марсе он мог образоваться лишь после исчезновения большей части гидросферы планеты. По мнению ученых, Красная планета после "угасания" своей основной активности могла еще долго сохранять внутреннее тепло, поэтому случались эпизодические извержения.

