Ученные доказали, что хруст в коленях не сигнализирует об артрите

Австралийские специалисты из Университета Ла Троб в течение пяти лет наблюдали пациентов, перенесших операцию на передней крестообразной связке. Участникам исследования регулярно делали МРТ и оценивали функцию суставов, сообщает Zakon.kz.

Ученные выяснили, что в первый год после операции хруст в коленях действительно коррелировал с повреждением хряща и снижением подвижности, пишет журнал Arthritis Care & Research (AC&R).

Однако в дальнейшем этот симптом не был связан ни с усилением боли, ни с разрушением сустава.

"Это опровергает распространенный миф о том, что "скрипящие" колени указывают на ранний артрит. Сохранить здоровье суставов позволяет правильное питание, регулярная физическая активность, полноценная реабилитация после травм и качественное обследование у врача. Самодиагностика, напротив, может оказаться неэффективной и выступать стрессовым фактором", – рассказали авторы исследования.

Ранее сообщалось, что научные исследования американских специалистов не подтвердили развитие артрита из-за привычки большинства людей хрустеть пальцами.