Привычка хрустеть пальцами не вызывает артрит, утверждают специалисты
Фото: pixabay
Научные исследования американских специалистов не подтвердили развитие артрита из-за привычки большинства людей хрустеть пальцами, сообщает Zakon.kz.
Специалисты опровергли эту связь изданию The Guardian. По словам ревматолога и профессора эпидемиологии Манчестерского университета Кимм Хайрик, хруст происходит из-за образования пузырьков газа в суставной жидкости.
"Сустав – это плотное пространство с небольшим количеством жидкости. При хрусте оно расширяется, давление падает, и в жидкости образуются пузырьки. Звук появляется, когда они лопаются", – объяснил специалист.
По словам Хайрик, основной причиной остеоартрита являются:
- спортивные травмы;
- переломы костей вблизи суставов;
- разрывы связок.
Также заболевание чаще встречается у людей, которые уже страдают другими формами артрита, например, ревматоидным. Врач советует поддерживать здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск возникновения остеоартрита.
Также на днях туристов в Турции предупредили об опасных бактериях на побережье.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript