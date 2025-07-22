Привычка хрустеть пальцами не вызывает артрит, утверждают специалисты

Научные исследования американских специалистов не подтвердили развитие артрита из-за привычки большинства людей хрустеть пальцами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты опровергли эту связь изданию The Guardian. По словам ревматолога и профессора эпидемиологии Манчестерского университета Кимм Хайрик, хруст происходит из-за образования пузырьков газа в суставной жидкости.

"Сустав – это плотное пространство с небольшим количеством жидкости. При хрусте оно расширяется, давление падает, и в жидкости образуются пузырьки. Звук появляется, когда они лопаются", – объяснил специалист.

По словам Хайрик, основной причиной остеоартрита являются:

спортивные травмы;

переломы костей вблизи суставов;

разрывы связок.

Также заболевание чаще встречается у людей, которые уже страдают другими формами артрита, например, ревматоидным. Врач советует поддерживать здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск возникновения остеоартрита.

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