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Мир

Привычка хрустеть пальцами не вызывает артрит, утверждают специалисты

Причины возникновения артрита , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 07:25 Фото: pixabay
Научные исследования американских специалистов не подтвердили развитие артрита из-за привычки большинства людей хрустеть пальцами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты опровергли эту связь изданию The Guardian. По словам ревматолога и профессора эпидемиологии Манчестерского университета Кимм Хайрик, хруст происходит из-за образования пузырьков газа в суставной жидкости.

"Сустав – это плотное пространство с небольшим количеством жидкости. При хрусте оно расширяется, давление падает, и в жидкости образуются пузырьки. Звук появляется, когда они лопаются", – объяснил специалист.

По словам Хайрик, основной причиной остеоартрита являются:

  • спортивные травмы;
  • переломы костей вблизи суставов;
  • разрывы связок.

Также заболевание чаще встречается у людей, которые уже страдают другими формами артрита, например, ревматоидным. Врач советует поддерживать здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск возникновения остеоартрита.

Также на днях туристов в Турции предупредили об опасных бактериях на побережье.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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