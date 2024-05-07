Во Франции испекли самый длинный в мире багет, побив рекорд итальянцев

Французские пекари приготовили самый длинный в мире багет длиной 140,53 метра и побили рекорд, который Италия удерживала в течение пяти лет, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в Париже во время мероприятия французской конфедерации пекарей и кондитеров. На создание багета у поваров ушло около 14 часов, пишет The Guardian.

Тесто для багета начали замешивать в три часа ночи, а затем поместили в печь на колесах, которая была специально построена для этого. Новый рекорд был официально зарегистрирован судьей комитета Книги рекордов Гиннесса.

Часть багета вырезали и выставили на всеобщее обозрение. Остальное пекари раздали бездомным.

Предыдущий самый длинный багет длиной 132,62 метра был испечен в 2019 году в итальянском городе Комо.

Согласно официальным правилам, традиционный французский багет должен быть длиной около 60 см, приготовляться только из пшеничной муки, воды, соли и дрожжей и весить около 250 граммов.

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