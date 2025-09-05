Астробиологи нашли замену воде на "непригодных" для жизни планетах

Недавний эксперимент показал, что в убийственных для земных организмов условиях в качестве растворителя вместо воды успешно служит необычная жидкость – "смесь" серной кислоты и органических соединений, сообщает Zakon.kz.

Астробиологи заключили, что вода – жидкость, которая эффективно играет роль растворителя для биомолекул и тем самым обеспечивает биохимические процессы.

В недавней статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences ученые из США, Великобритании и Польши рассказали, что на самом деле у воды в этом смысле вполне может быть альтернатива, и это даже удалось показать экспериментально.

Исследователи смешивали концентрированную серную кислоту с глицином и другим содержащими азот сложными органическими соединениями. Многие из них неоднократно находили в метеоритах, на кометах и астероидах.

Чтобы условия эксперимента были похожи на реальную среду на планете, вещества помещали на фрагменты базальта. При этом их в том числе нагревали до плюс 80 градусов Цельсия. Полученную смесь далее испытывали в вакуумной камере: за счет низкого давления добивались выпаривания излишков серной кислоты. В результате обнаруживалась вязкая субстанция – так называемая ионная жидкость.

Как объяснили исследователи, это одна из разновидностей солей, и у молекулы этого вещества один край положительно заряжен, а другой – отрицательно. Именно это и нужно для растворителя: его молекулы будут притягиваться к молекулам растворяемого вещества своими противоположно заряженными частями.

Таким образом он распределяет хаотичное скопление соединений, создает одновременно порядок и свободу для их передвижения, встречи друг с другом и взаимодействия.

Астробиологи подчеркнули, что многие известные ионные жидкости не токсичны для биохимии, а сохранение полученного растворителя в вакуумной камере показывает его необыкновенную устойчивость к низкому давлению, а значит, способность существовать на планетах с очень разреженной атмосферой либо в ее высоких слоях.

Ранее на Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве.