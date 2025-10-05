На ядовитой Венере нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них почти нет. Такие данные сложились на основе исследований зонда "Пионер-Венера", который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году, сообщает Zakon.kz.

Теперь выяснилось, что эти данные были неверно интерпретированы. Версией новой интерпретации исследователи поделились в статье для издания Journal of Geophysical Research: Planets.

По собранным тогда данным вышло, что никогда не рассеивающиеся венерианские облака держатся на уровне примерно от 50 до 70 километров и как минимум на 75% состоят из серной кислоты. Воду в них тоже тогда обнаружили, но в качестве незначительной примеси.

Недавно команда ученых из Швеции и США проанализировала эти данные заново и пришла к выводу, что все эти годы их понимали неправильно.

Они считают, что во время пролета сквозь облака Венеры входные отверстия датчиков зонда засорились многосложными частицами не только серной кислоты, но и гидратированных сульфатов железа (Fe₂(SO₄)₃ · nH₂O), а также, возможно, магния и натрия.

<br>

В какой-то момент датчики зафиксировали всплеск диоксида серы и частиц воды, и до сих пор это приписывалось лишь термическому разложению серной кислоты. Теперь же ученые полагают, что зафиксированные молекулы воды в основном образовались при распаде разнообразных гидратированных сульфатов.

Одной из "улик" в пользу этой версии посчитали обнаруженные следы окиси железа: вероятно, это тоже продукты разложения тех же самых соединений.

Самое главное, что эта гипотеза означает совершенно другую картину состава венерианских облаков: пусть не в свободном состоянии, а в связанном виде, то есть в составе сложных соединений, но воды в них тогда должно быть очень много.

По оценкам, она должна составлять 62% от всего вещества. Серной кислоте в этой концепции отводится лишь 22%. Остальные 16% – по большей части сульфаты железа.

Эти результаты меняют и представления о степени токсичности таких облаков и их возможной пригодности для обитания микробов-экстремофилов вроде некоторых земных бактерий-ацидофилов.

Ранее ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет".