#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Наука и технологии

На ядовитой Венере нашли огромное количество воды

Астрономия, планета, грунт, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 08:40 Фото: pixabay
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них почти нет. Такие данные сложились на основе исследований зонда "Пионер-Венера", который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году, сообщает Zakon.kz.

Теперь выяснилось, что эти данные были неверно интерпретированы. Версией новой интерпретации исследователи поделились в статье для издания Journal of Geophysical Research: Planets.

По собранным тогда данным вышло, что никогда не рассеивающиеся венерианские облака держатся на уровне примерно от 50 до 70 километров и как минимум на 75% состоят из серной кислоты. Воду в них тоже тогда обнаружили, но в качестве незначительной примеси.

Недавно команда ученых из Швеции и США проанализировала эти данные заново и пришла к выводу, что все эти годы их понимали неправильно.

Они считают, что во время пролета сквозь облака Венеры входные отверстия датчиков зонда засорились многосложными частицами не только серной кислоты, но и гидратированных сульфатов железа (Fe₂(SO₄)₃ · nH₂O), а также, возможно, магния и натрия.

В какой-то момент датчики зафиксировали всплеск диоксида серы и частиц воды, и до сих пор это приписывалось лишь термическому разложению серной кислоты. Теперь же ученые полагают, что зафиксированные молекулы воды в основном образовались при распаде разнообразных гидратированных сульфатов.

Одной из "улик" в пользу этой версии посчитали обнаруженные следы окиси железа: вероятно, это тоже продукты разложения тех же самых соединений.

Самое главное, что эта гипотеза означает совершенно другую картину состава венерианских облаков: пусть не в свободном состоянии, а в связанном виде, то есть в составе сложных соединений, но воды в них тогда должно быть очень много.

По оценкам, она должна составлять 62% от всего вещества. Серной кислоте в этой концепции отводится лишь 22%. Остальные 16% – по большей части сульфаты железа.

Эти результаты меняют и представления о степени токсичности таких облаков и их возможной пригодности для обитания микробов-экстремофилов вроде некоторых земных бактерий-ацидофилов.

Ранее ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума
05:45, Сегодня
Ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума
Ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет"
04:59, 05 октября 2025
Ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: