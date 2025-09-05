#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Франция заключила контракт на создание лазерного оружия

Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Минобороны Франции:

"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения", – сказано в сообщении.

Разрабатываемый комплекс получил название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal). В релизе отмечается, что этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками и обеспечивает противовоздушную оборону ближнего радиуса действия.

Ожидается, что внедрение лазерного комплекса Syderal во французскую армию состоится к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Китай продемонстрировал ядерную военную технику на параде в Пекине.

Аксинья Титова
Читайте также
Астробиологи нашли замену воде на "непригодных" для жизни планетах
Наука и технологии
06:45, Сегодня
Астробиологи нашли замену воде на "непригодных" для жизни планетах
В Китае впервые рассмотрели твердое ядро у Марса
Наука и технологии
05:38, Сегодня
В Китае впервые рассмотрели твердое ядро у Марса
На пляж Уэльса выбросило удивительное гигантское существо
Наука и технологии
04:59, 05 сентября 2025
На пляж Уэльса выбросило удивительное гигантское существо
