Франция заключила контракт на создание лазерного оружия

Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Минобороны Франции:

"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения", – сказано в сообщении.

Разрабатываемый комплекс получил название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal). В релизе отмечается, что этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками и обеспечивает противовоздушную оборону ближнего радиуса действия.

Ожидается, что внедрение лазерного комплекса Syderal во французскую армию состоится к 2030 году.

