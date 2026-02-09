#Казахстан в сравнении
Спорт

"Шахтер" заключил контракт с перспективным форвардом "Кайрата"

Аруп Саутов, воспитанник &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 07:58 Фото: Instagram/match.kz_
Карагандинский клуб заключил контракт с 20-летним казахстанским нападающим, воспитанником футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, карагандинский "Шахтер" объявил о подписании контракта с 20-летним нападающим Арупом Саутовым.

Нападающий полностью выкуплен у алматинского клуба по обоюдному соглашению сторон. С футболистом подписан контракт сроком на три года.

"Шахтер" играет в Первой лиге чемпионата страны.

Ранее фанатам "Кайрата" сообщили хорошую новость.

Аксинья Титова
