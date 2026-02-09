"Шахтер" заключил контракт с перспективным форвардом "Кайрата"

Карагандинский клуб заключил контракт с 20-летним казахстанским нападающим, воспитанником футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, карагандинский "Шахтер" объявил о подписании контракта с 20-летним нападающим Арупом Саутовым.

Нападающий полностью выкуплен у алматинского клуба по обоюдному соглашению сторон. С футболистом подписан контракт сроком на три года.

"Шахтер" играет в Первой лиге чемпионата страны.

