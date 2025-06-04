"Северсталь" заключила контракт с экс-защитником "Барыса"
Фото: Instagram/nik_kamalov
Российская команда по хоккею из города Череповца "Северсталь" заключила контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы череповецкого клуба, новый срок соглашения составляет один год – до конца сезона-2025/2026.
Минувший сезон 29-летний защитник начинал в "Барысе", а заканчивал в "Металлурге". Камалов – воспитанник новокузнецкого хоккея. Также в КХЛ Камалов выступал за СКА, "Амур", "Сочи" и новокузнецкий "Металлург".
В сезоне-2024/2025 на счету Камалова 63 встречи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ и 11 (2+9) набранных очков при показателе полезности "+3".
В минувшем сезоне "Северсталь" заняла шестое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступила в серии "Спартаку" со счетом 1-4.
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