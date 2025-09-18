Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года

Астероид 2025 FA22, занимавший в начале 2025 года первое место в списке опасных объектов, прошел мимо Земли. Об этом сегодня заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 17 сентября, сообщалось, что камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле.

"Астероид 2025 FA22 размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени (12:41 по времени Астаны. – Прим. ред.) благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тыс. км) и в настоящее время уходит от планеты. Камень был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. Вчера за сутки до минимального сближения эта вероятность оценивалась уже существенно ниже, но все равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН 18 сентября.

Как отмечается, в настоящее время, несмотря на то что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет.

"Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади. Теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости на небе он достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину, что все равно делает невозможным его наблюдение как глазом, так и в наиболее доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, следующее возвращение камня к Земле состоится через 11 лет – 20 августа 2036 года, но на значительно, в 25 раз, большем расстоянии, чем сейчас.

"Опасно близкие сближения ожидаются в 2089-м и особенно в 2173 годах. Впрочем, орбиты таких тел подвержены заметным изменениям. Именно поэтому сейчас, пока камень виден с Земли, собирают наблюдения и пытаются наиболее точно измерить его изменившуюся траекторию после встречи с крупными телами, такими как Земля и Луна". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

