Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года
Фото: Telegram/lpixras
Астероид 2025 FA22, занимавший в начале 2025 года первое место в списке опасных объектов, прошел мимо Земли. Об этом сегодня заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 17 сентября, сообщалось, что камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле.
"Астероид 2025 FA22 размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени (12:41 по времени Астаны. – Прим. ред.) благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тыс. км) и в настоящее время уходит от планеты. Камень был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. Вчера за сутки до минимального сближения эта вероятность оценивалась уже существенно ниже, но все равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН 18 сентября.
Как отмечается, в настоящее время, несмотря на то что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет.
"Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади. Теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости на небе он достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину, что все равно делает невозможным его наблюдение как глазом, так и в наиболее доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
По данным ученых, следующее возвращение камня к Земле состоится через 11 лет – 20 августа 2036 года, но на значительно, в 25 раз, большем расстоянии, чем сейчас.
"Опасно близкие сближения ожидаются в 2089-м и особенно в 2173 годах. Впрочем, орбиты таких тел подвержены заметным изменениям. Именно поэтому сейчас, пока камень виден с Земли, собирают наблюдения и пытаются наиболее точно измерить его изменившуюся траекторию после встречи с крупными телами, такими как Земля и Луна".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Ранее сообщалось, что Солнце может устроить "сезон бурь" этой осенью. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript