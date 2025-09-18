#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
Наука и технологии

Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года

астероид 2025 FA22, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:48 Фото: Telegram/lpixras
Астероид 2025 FA22, занимавший в начале 2025 года первое место в списке опасных объектов, прошел мимо Земли. Об этом сегодня заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 17 сентября, сообщалось, что камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле.

"Астероид 2025 FA22 размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени (12:41 по времени Астаны. – Прим. ред.) благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тыс. км) и в настоящее время уходит от планеты. Камень был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. Вчера за сутки до минимального сближения эта вероятность оценивалась уже существенно ниже, но все равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН 18 сентября.

Как отмечается, в настоящее время, несмотря на то что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет.

"Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади. Теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости на небе он достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину, что все равно делает невозможным его наблюдение как глазом, так и в наиболее доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, следующее возвращение камня к Земле состоится через 11 лет – 20 августа 2036 года, но на значительно, в 25 раз, большем расстоянии, чем сейчас.

"Опасно близкие сближения ожидаются в 2089-м и особенно в 2173 годах. Впрочем, орбиты таких тел подвержены заметным изменениям. Именно поэтому сейчас, пока камень виден с Земли, собирают наблюдения и пытаются наиболее точно измерить его изменившуюся траекторию после встречи с крупными телами, такими как Земля и Луна".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее сообщалось, что Солнце может устроить "сезон бурь" этой осенью. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения
14:54, 17 сентября 2025
Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения
Опасный астероид размером с футбольное поле летит к Земле
12:16, 15 августа 2025
Опасный астероид размером с футбольное поле летит к Земле
В космосе завис груз для МКС из-за поломки двигателя корабля
05:35, Сегодня
В космосе завис груз для МКС из-за поломки двигателя корабля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: