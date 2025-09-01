#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые впервые задокументировали редкий вид акул

Ученые открыли новую акулу, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 07:30 Фото: pixabay
В Папуа-Новой Гвинее впервые заметили редкий вид акул, который более 50 лет считался вымершим из-за чрезмерного отлова. Речь идет об акулах-гоголиях, Gogolia filewoodi, которые являются одними из самых редких акул в мире, сообщает Zakon.kz.

Этот вид был описан в конце 1970-х годов на основе единственного экземпляра, других записей о нем не обнаружено. Но теперь ученые задокументировали шесть новых особей. И это первая запись о них за последние десятилетия. Акул описали в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Fish Biology.

"Пять самок и один самец G. filewoodi, зарегистрированные в 2020 и 2022 годах вблизи устья реки Гоголь, являются первыми подтвержденными записями об этом виде с момента его описания на основе единственного экземпляра в 1970-х годах", – рассказывают ученые.

Отчет исследователей базируется на образцах, зарегистрированных в 2020 и 2022 годах при обследовании улова рыбаков-кустарей и рыбаков, занимающихся рыболовством для собственных нужд, в Мадангу в Папуа-Новой Гвинее. Отмечается, что вид акул-гоголий является эндемиком Папуа-Новой Гвинеи и имеет уникальную эволюционную линию, которая не встречается нигде в мире.

Фото: onlinelibrary

О биологии этих акул известно очень мало. Выделяет их длинное основание первого спинного плавника.

По словам исследователей, пять особей, о которых говорится в их отчете, были выловлены вблизи устья реки Гоголь на глубине 80 метров рыбаком из села Билбил. Он ловил рыбу рода Sciaenidae с помощью ручных удочек.

"Две особи размером 61 и 60 см были выловлены 18 марта 2020 года, а три особи размером 75,5, 76,1 и 59 см LT были выловлены 19 марта 2020 года", – пояснили ученые.

Последние данные свидетельствуют о том, что географический ареал этого редкого вида, вероятно, ограничивается небольшой территорией вокруг залива Астролабе в Папуа-Новой Гвинее. И ученые говорят, что этот факт может сделать вид уязвимым для сокращения популяции. Причиной называют увеличение объемов рыболовства в будущем.

Ранее камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного.

Аксинья Титова
