В Индии успешно прооперировали младенца, внутри которого был другой плод

Индийские хирурги успешно удалили два недоразвитых эмбриона из живота месячного младенца. "Плод в плоде" (fetus in fetu) – крайне редкая патология. В мире описано около 300 таких случаев, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of India, эта ситуация особенно редкая, так как внутри родившегося ребенка оказалось два эмбриона. Это возникает примерно в 10% зарегистрированных случаев.

Фото: Fetalist

Аномалия формируется на ранних сроках беременности, когда эмбрион "включается" в тело второго и развивается там как "близнец-паразит". Такой плод нежизнеспособен и не может существовать самостоятельно.

Женщина изначально ждала тройню, но два эмбриона не развились отдельно, оказавшись включены в тело третьей девочки. Младенца привезли в больницу Fortis Memorial Research Institute в Гургаоне со вздутым животом. Родители рассказали, что она была раздражительной и отказывалась от пищи. Организм девочки был обезвожен. Медики стабилизировали ее состояние и провели операцию. Процедура длилась около двух часов.

По словам врачей, это редкий и сложный случай как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения хирургического лечения. Основной задачей было удалить "близнецов-паразитов", не повредив органы ребенка, включая кишечник, поджелудочную железу, желудок, печень, почки и ключевые кровеносные сосуды. Младенца уже выписали из больницы, девочка успешно выздоравливает.

