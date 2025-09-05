#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Наука и технологии

Как снизить риск развития хронических болезней у детей

как улучшить иммунитет у детей, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 22:36 Фото: pixabay
Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения проанализировали данные 845 детей и пришли к выводу, что качество воздуха в доме, близость к природе, правильное питание и социальные связи напрямую связаны с более сбалансированным иммунитетом у детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Health Journalism Network Uganda, акцент делался на 91 фактор окружающей среды во время беременности и детства: от загрязнения воздуха и химических веществ в доме до особенностей питания, сна и социальной поддержки.

Отмечается, что для оценки состояния иммунитета специалисты исследовали три биологических уровня: состав лейкоцитов, концентрацию белков в плазме крови и метилирование ДНК. Во время анализа применялись современные статистические методы, позволяющие выявлять "иммунные подписи" – устойчивые паттерны в работе иммунной системы.

Во время работы эксперты выделили три типа иммунных профилей, связанных с лучшим здоровьем. Два из них характеризовались более низким уровнем воспалительных белков, третий – более сбалансированным составом белых кровяных клеток. Эти профили оказались связаны с рядом условий: хорошим качеством воздуха в помещениях, доступом к "водным пространствам" – рекам, озерам, побережьям, здоровым рационом, крепкими социальными связями и поддержкой со стороны семьи и сообщества.

Издание уточняет, что хроническое воспаление в детстве увеличивает риск ожирения, диабета, астмы и других заболеваний в будущем. Поэтому результаты показывают, что улучшение бытовых условий, сохранение доступа к природе и поддержка социального окружения – это реальные меры, которые могут укрепить здоровье детей и снизить риск хронических болезней.

"Наши выводы подчеркивают значимость этих факторов для снижения иммунной токсичности и укрепления здоровья детей", – отметила руководитель исследования Лея Мэтр.

Ранее ученые выяснили, как просто порадовать женщину в романтических отношениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Солнце резко активизировалось: о чем переживают ученые
Наука и технологии
12:27, Сегодня
Солнце резко активизировалось: о чем переживают ученые
Рядом с Землей пролетел астероид размером с Челябинский метеорит
Наука и технологии
08:42, Сегодня
Рядом с Землей пролетел астероид размером с Челябинский метеорит
Франция заключила контракт на создание лазерного оружия
Наука и технологии
07:58, Сегодня
Франция заключила контракт на создание лазерного оружия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: