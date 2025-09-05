Как снизить риск развития хронических болезней у детей

Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения проанализировали данные 845 детей и пришли к выводу, что качество воздуха в доме, близость к природе, правильное питание и социальные связи напрямую связаны с более сбалансированным иммунитетом у детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Health Journalism Network Uganda, акцент делался на 91 фактор окружающей среды во время беременности и детства: от загрязнения воздуха и химических веществ в доме до особенностей питания, сна и социальной поддержки.

Отмечается, что для оценки состояния иммунитета специалисты исследовали три биологических уровня: состав лейкоцитов, концентрацию белков в плазме крови и метилирование ДНК. Во время анализа применялись современные статистические методы, позволяющие выявлять "иммунные подписи" – устойчивые паттерны в работе иммунной системы.

Во время работы эксперты выделили три типа иммунных профилей, связанных с лучшим здоровьем. Два из них характеризовались более низким уровнем воспалительных белков, третий – более сбалансированным составом белых кровяных клеток. Эти профили оказались связаны с рядом условий: хорошим качеством воздуха в помещениях, доступом к "водным пространствам" – рекам, озерам, побережьям, здоровым рационом, крепкими социальными связями и поддержкой со стороны семьи и сообщества.

Издание уточняет, что хроническое воспаление в детстве увеличивает риск ожирения, диабета, астмы и других заболеваний в будущем. Поэтому результаты показывают, что улучшение бытовых условий, сохранение доступа к природе и поддержка социального окружения – это реальные меры, которые могут укрепить здоровье детей и снизить риск хронических болезней.

"Наши выводы подчеркивают значимость этих факторов для снижения иммунной токсичности и укрепления здоровья детей", – отметила руководитель исследования Лея Мэтр.

Ранее ученые выяснили, как просто порадовать женщину в романтических отношениях.