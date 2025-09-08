#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Новое открытие перевернуло научное представление о Марсе

исследование ядра Марса, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 20:10 Фото: pixabay
Исследователи заявили, что Марс имеет внутреннее строение, схожее с Землей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации журнале Nature, новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе.

Согласно новому исследованию, в центре красной планеты находится твердое ядро, окруженное жидким слоем, схожее с внутренним содержанием Земли. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав данные сейсмометров миссии NASA InSight. 

"В недрах Марса продолжается процесс кристаллизации и постепенного остывания. Именно такое строение ядра делает возможным существование в прошлом процесса, который создавал магнитное поле планеты. Подобно земному, оно могло защищать атмосферу от солнечного ветра и сохранять на поверхности условия, благоприятные для жидкой воды", – отмечается в статье.

Как предполагают ученые, именно исчезновение магнитного поля стало поворотным моментом: атмосфера постепенно улетучилась в космос, и планета превратилась в холодную пустыню.

Уточняется, что еще в 2021 году группа Саймона Штэлера представила модель полностью жидкого марсианского ядра. Теперь, благодаря новым методам обработки и выделению слабых сейсмических сигналов, удалось уточнить картину: внутри жидкого слоя скрывается и твердое ядро.

Ученые подчеркивают, что противоречия здесь нет – речь идет о естественном развитии научных представлений по мере накопления данных.

В публикации отмечается, что открытие имеет ключевое значение для понимания того, как формируются и эволюционируют планеты земной группы. Теперь у исследователей есть все основания полагать, что Марс в далеком прошлом мог иметь условия, благоприятные для жизни, и многое из этого связано с динамикой его ядра.

Ранее стали известно, что на Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
