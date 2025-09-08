Новое открытие перевернуло научное представление о Марсе
Как отмечается в публикации журнале Nature, новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе.
Согласно новому исследованию, в центре красной планеты находится твердое ядро, окруженное жидким слоем, схожее с внутренним содержанием Земли. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав данные сейсмометров миссии NASA InSight.
"В недрах Марса продолжается процесс кристаллизации и постепенного остывания. Именно такое строение ядра делает возможным существование в прошлом процесса, который создавал магнитное поле планеты. Подобно земному, оно могло защищать атмосферу от солнечного ветра и сохранять на поверхности условия, благоприятные для жидкой воды", – отмечается в статье.
Как предполагают ученые, именно исчезновение магнитного поля стало поворотным моментом: атмосфера постепенно улетучилась в космос, и планета превратилась в холодную пустыню.
Уточняется, что еще в 2021 году группа Саймона Штэлера представила модель полностью жидкого марсианского ядра. Теперь, благодаря новым методам обработки и выделению слабых сейсмических сигналов, удалось уточнить картину: внутри жидкого слоя скрывается и твердое ядро.
Ученые подчеркивают, что противоречия здесь нет – речь идет о естественном развитии научных представлений по мере накопления данных.
В публикации отмечается, что открытие имеет ключевое значение для понимания того, как формируются и эволюционируют планеты земной группы. Теперь у исследователей есть все основания полагать, что Марс в далеком прошлом мог иметь условия, благоприятные для жизни, и многое из этого связано с динамикой его ядра.
Ранее стали известно, что на Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве