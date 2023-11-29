"Прогресс МС-23" сгорел, а остатки затонули в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" завершил космический полет. Он проработал на Международной космической станции более полугода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос", 29 ноября грузовой корабль "Прогресс МС-23" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился.

По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("Роскосмос"), несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Его место на станции займет "Прогресс МС-25". Его старт с Байконура состоится 1 декабря.

Корабль "Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая 2023 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и доставил на МКС 2,5 т грузов.

27 сентября пилотируемый корабль "Союз МС-23" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Франциско Рубио отстыковался от МКС и успешно приземлился на территории Казахстана.