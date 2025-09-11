#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю

дыра на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:16 Фото: xras.ru
Геомагнитная обстановка на Земле резко ухудшится в предстоящие выходные, 13-14 сентября, из-за крупной корональной дыры, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале, предварительно, ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет", – сказано в сообщении.

Сегодня, 11 сентября, в результате вращения Солнца, корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это значит, что формируемые потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток, как раз в указанные выше даты.

Эксперты отмечают, что сентябрь показывает необычно высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца зарегистрировано уже три магнитных бури планетарного масштаба. Тогда как за август произошла только одна геомагнитная буря.

"Связано ли это с обсуждающейся возможностью возврата Солнца к пиковым уровням активности, пока не понятно. Само Солнце на данный момент посылает противоречивые сигналы. В частности, уровень вспышечной активности за последние дни снизился в несколько раз, что, впрочем, может быть локальным перерывом, не имеющим отношения к глобальным тенденциям", – отметили ученые.

Накануне, 10 сентября, стало известно о произошедшей на Земле магнитной буре, которую ученые не знали как объяснить.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
