Наука и технологии

Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:59 Фото: Telegram/lpixras
Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября 2025 года. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 12 сентября, они опубликовали результаты расчетов роста скорости солнечного ветра у орбиты Земли на период до предстоящего вторника, 16 сентября:

  • на левом графике показан вид сверху на плоскость расположения планет (так называемая плоскость эклиптики);
  • справа – вид сбоку на линию Солнце-Земля.

Кружком зеленого цвета на обоих рисунках отмечена наша планета. На левом графике, в частности, хорошо видно, что Земля сейчас расположена заметно выше плоскости солнечного экватора.

Исходя из результатов моделирования, как отметили ученые, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до 6 суток.

"В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье (с 13 на 14 сентября. – Прим. ред.), после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник, 16 числа".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как подчеркнули ученые, хотя точный геомагнитный прогноз современными моделями формируется за два дня до события и на данный момент опубликован быть не может, характерные значения геомагнитных индексов от корональных дыр большого размера обычно лежат в диапазоне Kp от 4 до 7, что соответствует бурям 1-3 уровней.

"Исходя из предыдущего "опыта", у Земли в этом году были как примеры удачного прохождения крупных корональных дыр, когда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, так и обратные примеры, когда дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури (высших 4 и 5 уровней), как считается, корональными дырами сформированы быть не могут. Более менее объективное представление о силе воздействия, как правило, удается получить только спустя сутки после пересечения границы возмущенного потока плазмы, когда из наблюдений становится ясно, держится ли магнитное поле Земли под внешним давлением и с каким запасом прочности".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По мнению ученых, сентябрь на данный момент показывает нетипично высокую геомагнитную активность.

"За первые 10 дней месяца произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. Это в 10 раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только 1 буря. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые, по сути, неразличимые воздействия (речь о странной магнитной буре 10 сентября). По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Также ученые отметили, что в ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов.

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:59
Необъяснимая магнитная буря обрушилась на Землю и встревожила ученых

Ранее стало известно, что геомагнитная обстановка на Земле резко ухудшится в предстоящие выходные, 13-14 сентября 2025 года, из-за крупной корональной дыры. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
