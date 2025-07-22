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Наука и технологии

Магнитная буря обрушится на Землю

корональная дыра на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:31 Фото: xras.ru
Ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируют эксперты из-за корональной дыры на Солнце, сообщает Zakon.kz.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в течение дня 23 июля возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня.

"Причиной осложнения геомагнитной обстановки является корональная дыра средних размеров, находящаяся в данный момент на солнечном диске примерно на линии Солнце – Земля. Размеры дыры являются средними, однако располагается она почти точно на экваторе Солнца, то есть примерно в той же плоскости, в которой находятся орбиты планет. Это значительно усиливает ее воздействие", – пишут специалисты.

В течение текущих суток ожидается постепенный рост скорости солнечного ветра, которая 23 июля должна выйти на пики около 600 км/с (среднее значение, примерно на 50% превышающее норму).

"Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля. Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить двух суток", – резюмировали в лаборатории.

В июле 2025 года ученым удалось сделать уникальные снимки древнейшей кометы. Она сблизится с Солнцем в конце осени и начале зимы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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